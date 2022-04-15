Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Çayhisar Deresi üzerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Tersip bendi ve taş tahkimat çalışmalarının ardından Çayhisar Deresi'nde taşkın riski azalacak. Muğla genelinde bulunan dere yataklarının genişletilmesi ve taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Köyceğiz'de bulunan Çayhisar Deresi'nde de taşkın riskinden korunması için tersip bendi ve taş tahkimat çalışmaları gerçekleştirildi. Çayhisar Deresi ıslahı ile Çayhisar Mahallesi ve tarım arazileri taşkınlardan korunurken yapılan çalışmalar ile yaşanabilecek taşkın riski de azaltıldı.