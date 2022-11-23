Cayman Adaları bayraklı Türkiye yapımı yat Fethiye'ye geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesine Cayman Adaları bayraklı Türkiye yapımı 85 metre uzunluğundaki "Victoria" isimli yat geldi.

Cayman Adaları bayraklı 85 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki mega yatta beach club, yüzme havuzu, fitness center, hamam, sauna, kuaför salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, üç seyir terası ile helikopter pisti yer alıyor. Üzerinde 13 metrelik bir katamaran, 12 metrelik bir spor tekne de bulunan mega yatta, 11 kamarada 20 misafir ağırlanabiliyor. Türkiye'de üretilen en büyük yat unvanına sahip olma özelliğini taşıyan mega yatın yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.