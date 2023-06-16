Cayrokopter 'de yaralanan Mustafa Sandal'ın eşi ve Pilot hastaneden taburcu oldu

Muğla'da türbülansa giren cayrokopter iniş yapmak isterken düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan pilot ve şarkıcı Mustafa Sandalın eşi Melis Sandal hastaneden taburcu edildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre türbülanstan kurtulmak için alçalan Cayrokopter pilotu Sinan Yılmaz Zeytin ağacına çarparak durabildi. Görgü tanıkları Cayrokopterin burun üstü yere çakılmasını zeytin ağacının önlediğini belirtti.

Kaza sonrası Pilot Sinan Yılmaz ile şarkıcı Mustafa sandalın eşi Melis Sandal 34 yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan pilot Sinan Yılmaz ile şarkıcı Mustafa Sandalın eşi tedavilerinin ardından gece saatlerinde taburcu edildiği öğrenildi.