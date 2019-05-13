Çekici ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, çekici ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çekici ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi ağır yaralandı.
Kaza Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdullah Kalkancılar yönetimindeki 48 PF 623 plakalı çekici, Gökhan Keçe idaresindeki 48 PJ 037 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Keçe ile motosiklette bulunan Çağrı Demirel ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenli kamerasına saniye saniye yansıdı.