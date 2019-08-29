Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin deniz keyfi

Bodrum'da aylardır tatilde olan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yatta deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile Bodrum tatiline devam ediyor. Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan Cennet koyundaki evinde tatil yapan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli önceki gün denize girerken objektiflere takıldı. Samatya adlı teknesini de evinin bulunduğu koya demirleyen Cem Yılmaz, Samyeli ve bir arkadaşı ile deniz keyfini doyasıya çıkardı. Denize balıklama atlayan Cem Yılmaz, akşam saatlerine kadar teknesinde vakit geçirdi.