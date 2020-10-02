Cemal Metin Avcı'nın kardeşi de tutuklandı

16 Temmuz'da varil içinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş vaziyette bulunan Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mercan Avcı ‘delilleri karartmak' suçundan tutuklandı.

16 Temmuz tarihinde kayıp olan ve 20 Temmuz'da Menteşe kırsal Akkaya yolu üzerindeki ormanlık alanda varil içinde beton dökülmüş ve vücudu yakılmış vaziyette bulunan Pınar Avcı cinayeti ile ilgili erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tutuklanmıştı.

Soruşturmayı sürdüren Savcılık, Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'yı gece saatlerinde ‘Delilleri karartma' suçundan gözaltına aldı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutukladı.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, olayın başından bu yana yaptıkları açıklamada bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini söyledi. Avukat Epözdemir, “Baştan bu yana bu olayda başkaca faillerin olduğunu söyledim. Maktule 1.83 boyunda. Önce odunla yakılmaya çalışılıyor. Varile konuluyor. Sonrasında benzin ile yakılıyor. Akabinde beton dökülüyor ve palet yardımı ile dereye atılıyor. Telefon üç parçaya ayrılıyor. Sim kart cinayet mahallinden uzak bir yerde Pınar Gültekin'in evine yakın bir yerde son kez sinyal alsın diye kullanılıyor ve yok ediliyor. Bu kadar planlı ve organize bir süreçte bu cinayetin veya sonrasında suç delillerini gizleyeme yok değiştirme eylemlerinin yardım eden başka fail olmadan bu cinayetin işlenemeyeceğini söylemiştim. 1.83 boyundaki maktulenin varile cenin pozisyonunda sokulması bile tek başına mümkün değil. Bu hayatın olağan akışını, mantık ve fizik kurallarına aykırı. Bu bile TCK'nın 281. Maddesi uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme eylemlerinin sabit olduğunu en azından ortaya koyuyor. Bununla ilgili cinayet saatinde diğer fail Mertcan Avcı orada olduğu için bir cinayet şüphesi de yok değil. Buna ilişkin de beyanlarımızı ortaya koyacağız ve sunacağız” dedi.