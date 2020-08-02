Cenk Eren hayranlarını coşturdu

Başarılı sanatçı Cenk Eren Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Bodrum bir Otel'de sahne aldı. Söylediği şarkılarla Kurban bayramına damga vuran Cenk Eren söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

"Odalarda Işıksızım" şarkısıyla performansına başlayan Cenk Eren hayranlarına renkli bir bayram gecesi yaşattı. Kendisini dinlemeye gelenlerin Kurban bayramını da kutlayan Eren Repertuar "Selda Bağcan Şarkıları" albümünden "Adaletin Bu Mu Dünya?" şarkısını da söyledi. Sevilen şarkılarını art arda seslendiren Cenk Eren ses performansı ve sahne şovuyla tam not aldı. Gece boyunca bir an olsun yerinde durmayan Cenk Eren'in şarkılarına konuklar hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahnenin kapanışını hayranlarının yoğun isteği üzerine "Büklüm Büklüm" şarkısıyla yapan Cenk Eren alkışlar eşliğinde konserini noktaladı.