İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenk Tosun Bodrum'da tatilde

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton’da top koşturan Cenk Tosun, eşi ve 8 aylık oğlu ile birlikte tatil için Bodrum’a geldi.

İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'da top koşturan Cenk Tosun, eşi ve 8 aylık oğlu ile birlikte tatil için Bodrum'a geldi.


İngiltere Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen 28 yaşındaki Cenk Tosun, ligin tatile girmesiyle eşi Ece Tosun ve 8 aylık oğlu Arden ile soluğu Bodrum'da aldı. Yalıkavak'ta bulunan bir beachde görüntülenen Cenk Tosun, gün boyu minik oğlu ile vakit geçirdi. Tosun ailesine, Göztepespor'da top koşturan Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.