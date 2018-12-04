Çetinkaya'dan Şehit Nedip Cengiz Eker kütüphanesine destek

-Muğla'da 15 Temmuz'da şehit olan Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in isminin verileceği kütüphaneye İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'dan destek geldi.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde polis ve jandarma iş birliği ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Memuru Nedip Cengiz Eker'in anısına kütüphane oluşturulma çalışmaları devam ediyor. Menteşe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Türkiye Harp Malülü Gazileri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltikli Ortaokulu'nda teşhir edilecek kütüphaneye destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya'dan kütüphaneye destek geldi. Emniyet Müdürü Çetinkaya tarafından temin edilen kitaplar kütüphaneye hediye edilirken, ileriki günlerde de desteklerin devam edeceği öğrenildi.