Çevre dostu restoran sezona büyük bir açılış ile "merhaba" dedi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde çevre dostu iş yeri belgesi ‘Fine Dining' kategorisinde pastanesi, kafesi ve alakart restoranı olan Nuup Sento, Michelin yıldızlı 3 İtalyan şef eşliğinde yaz sezonunu açtı. Açılış törenine katılan İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, İtalyan ve Türk mutfağının hem birbirinden farklı olduğunu hem de ortak lezzetlerde buluştuğunu belirtti.

Marmaris'e 15 dakika mesafedeki Sedir Adası yolu üzerinde Çamlı Mahallesi'nde içindeki hiçbir ağaca zarar vermeden titizlikle çalışılan bir mimari ile yenilenen Nuup Sento Restoran'da Michelin yıldızlı üç şefin hazırladığı İtalyan ve Türk mutfağının karışımı 7 lezzet, açılışta sırası ile getirilerek davetlilere sunuldu. Gecede sunumu yapılan yemeklerin reçetelerini hazırlayan, kendisi de 14 yıl önce İtalya'da aşçılık eğitimi alarak Michelin yıldızlı restoranlarda görev yapan Sento Mutfak Koordinatörü Şef Tolga Kamiloğlu, "Yemeklerin biraz daha şık, biraz daha gastronomik içerikli servis edildiği bir servis modeli olan fine dining sunumlu restoranımızda şu anda ortalama 35 kişi var. Bunun bir kısmı ortalama yüzde 60'ı Sento Restoran bölümünde, 8 tanesi pastane ve 8 tane de otel mutfağı içinde yer alıyor. Bu haftayı bir açılış haftası olarak belirlemiştik. İtalya'dan Michelin yıldızlı iki şefimiz var, bir tane de pastane şefi. Onlarla birlikte 7 etaplı bir yemek vereceğiz. Bugün bir tadım menüsü şeklinde toplam 7 etaptan oluşan bir menü oldu" dedi.

Koordinatör Şef Kamiloğlu mekanla ilgili, "Doğanın içinde muhteşem bir alanda yer alıyor. Gökova ve Marmaris arasında bir coğrafyada. Doğa inanılmaz, doğa için bile gelinebilir. Yemekler muhteşem, pastane için gelebilirsiniz, ekmekler için gelebilirsiniz, tadım menümüz için gelebilirsiniz. Kısacası her şey için buraya gelebilirsiniz. Aslında kendinizi iyi hissetmek için başvurabileceğiniz bir adresiz" şeklinde konuştu.

"Doğayı kaybetmek yerine doğanın içinde kaybolmayı tercih ettik"

İş adamı Nural Pekgüzel ise ilk günden bugüne kadar emeği geçen tüm personele teşekkürlerini sunarak yaptığı konuşmasında, "Marmaris'te böyle bir değişik bir şey yapmak istedik. Marmaris'te görmediğimiz bir şey yapmak istedik. Fine dine alacart restoran doğanın içinde. Doğanın içinde kaybolmayı özenle seçtik. Yani doğayı kaybetmek yerine doğanın içinde tamamen kaybolmayı tercih ettik ve böylece kendimize güzel bir esere ulaştırdığımızı düşünüyoruz" diyerek davete katılan misafirlere geldikleri için şükranlarını iletti.

"Akdeniz mutfağının iki farklı lezzetini görmek onur verici"

Açılış davetine katılan İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, doğaya zarar vermeden, doğanın içinde uyumla kurulmuş olan restoranı oluşturduğu için Nural Pekgüzel ve ekibine teşekkür ederek, Türk ve İtalyan mutfaklarının farklı lezzetlere sahip olduğunu ancak zeytinyağı gibi ortak ürünlerin olduğunu kaydederek, İtalyan şeflerin hazırladıkları sunum menüsünü çok beğendiğini belirtti.

İzmir Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi (SKOOP) Başkanı Işıl Nişli, doğanın içinde doğaya zarar vermeden yenilenen restoran için teşekkürlerini sunarak, 'çevre dostu işletme' plaketini Nural Pekgüzel'e takdim etti.

İtalyan şefler Marmaris'i çok sevdi

7 farklı lezzeti sırası ile hazırlayarak sunan Sento'nun Michelin yıldızlı konuk şefleri ile mutfak koordinatörü ve executive şefinin de sahneye davet edildiği gece

de şefler menüleri severek hazırladıklarını ve Marmaris'i çok beğendiklerini belirtti. Şeflere iki gündür verdikleri emekler için teşekkür edilerek, doğal ürünlerden oluşan bir paket hediye edildi.

"Marmaris'e yeni bir konum kazandırmayı hedefledik"

İşletmenin Halka İlişkiler Sorumlusu Kemal Göktaş ise, "Marmaris'e 15 dakikalık mesafede olan işletmemizde füzyon mutfağını fine dine şekilde sunduğumuz bir yer oldu. Gayet nezih doğa içinde, doğaya uyum sağlayarak dekore edilmiş hem restoranımız hem butik otelimizde misafirlerimizi bekliyoruz. Amacımız Marmaris'e yeni bir konum kazandırmak" diye konuştu.

Canlı klasik müzik ile başlayan açılış, DJ Burak Yazıcı'nın performası ile devam etti.