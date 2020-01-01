İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çevre Kulübü Öğrencileri Atık Tesisini Ziyaret Etti

Marmaris Ahu Hetman İlkokulu Çevre Kulübü öğrencileri Menteşe Belediyesine ait Akçaova mahallesindeki ambalaj atıklarının toplandığı ve ayrılıştırıldığı alanı ziyaret ederek, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldılar.


Çevre Kulübü üyesi 60 öğrenci ziyaretleri sırasında temizlik işleri bünyesinde kullanılan çöp toplama araçları, konteynırlar ve kül tanklarını inceleyerek çöp toplama saatleri ile ilgili bilgiler aldılar. Öğrenciler ayrıca Menteşe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ödüllü atık yağ ve elektronik atıkların toplanması projeleri ile ilgili de bilgilendirildiler. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çevre eğitiminin temeli doğayı ve doğal kaynakları korumaktır. Bugünde atıkların toplanma ve ayrışma alanımızı ziyaret eden Marmaris Ahu Hetman İlkokulu Çevre Kulübü öğrencilerini çevre ve atıklar ile ilgili bilgilendirdik. Çocuklarımıza genç yaşta çevre ve atık bilinci aşılanması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.