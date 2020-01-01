Çevre Kulübü Öğrencileri Atık Tesisini Ziyaret Etti

Çevre Kulübü üyesi 60 öğrenci ziyaretleri sırasında temizlik işleri bünyesinde kullanılan çöp toplama araçları, konteynırlar ve kül tanklarını inceleyerek çöp toplama saatleri ile ilgili bilgiler aldılar. Öğrenciler ayrıca Menteşe Belediyesi tarafından hayata geçirilen ödüllü atık yağ ve elektronik atıkların toplanması projeleri ile ilgili de bilgilendirildiler. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çevre eğitiminin temeli doğayı ve doğal kaynakları korumaktır. Bugünde atıkların toplanma ve ayrışma alanımızı ziyaret eden Marmaris Ahu Hetman İlkokulu Çevre Kulübü öğrencilerini çevre ve atıklar ile ilgili bilgilendirdik. Çocuklarımıza genç yaşta çevre ve atık bilinci aşılanması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.