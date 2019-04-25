Çevre temizliği için yakılan ateş 400 balya samanı yaktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çatak Mahallesi Küme evlerde çevre temizilği için yakılan ateşin saman balyalarına sıçraması sonucu 400 balya yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatak Mahallesi Küme Evler Mevkisinde çevre temizliği için ateş yakıldı. Yakılan ateşin kıvılcımları Tunahan Taşçı'ya ait iki katlı betonarme evin kenarına istiflenmiş saman balyasını tutuşturdu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına ilk etapta Büyükşehir tarafından verilen yangın tankeri ile müdahale edilerek yangının çevreye sıçraması önlendi. Olay yerine ulaşan Seydikemer İtfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü.

Temizlik ateşi sonucu başladığı öğrenilen yangında, 350 balya saman ve 50 balya yonca yanarak kullanılamaz hale gelirken mesken olarak kullanılan her iki katında pencereleri patlayarak eşyalar dumandan kısmen zarar gördüğü öğrenildi.