Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “2023'e kadar 250 bin sosyal konut üreteceğiz”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Toplu Konut İdaresi tarafından yapımı tamamlanan bin 100 konutun anahtar teslimi törenine katıldı. Bakan Kurum, Cumhuriyetin 100. yıldönümü olan 2023 yılına kadar TOKİ tarafından Türkiye genelinde 250 bin sosyal konut üretileceğini açıkladı.

“16 yılda 3,5 milyon vatandaşımız ev sahibi oldu”

Son 16 yılda Toplu Konut İdaresi olarak 837 bin konut ürettiklerini ve bunun için de 150 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, “Son 16 yılda 837 bin konut, 15 bin sosyal donatı rakamına ulaşarak yaklaşık 3,5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık. TOKİ Türkiye'de üretilen konutların yaklaşık yüzde 9'unu inşa ederek, bu konuda toplam 150 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 5 Mart'ta başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen 50 bin yeni sosyal konut kampanyası da bu kapsamda vatandaşlarımıza sunulmuştur. Bildiğiniz gibi 6 Mart tarihi itibari ile Türkiye çapında talep toplama süreci başlatılmış olup, 19 Nisan'a kadar talep toplanacaktır. Kampanya bu süreç içinde beklentilerimiz üzerinde bir taleple ilgi görmüştür” dedi.

“2023 hedefi 250 bin sosyal konut”

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına kadar Toplu Konut İdaresi olarak 250 bin sosyal konut üreteceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile lansmanını yaptığımız tüm Türkiye çapında da 2013 yılına kadar 250 bin sosyal konut hedefimizi var. Bu hedefi milletimize söz şeklinde verdik. İnşallah 2023 yılına kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde bu projeyi yürüteceğiz. İlk etapta 67 ilimizi kapsayan 50 bin sosyal konut projesi ile bu projeye start verdik ve amacımız ‘Yatay şehirleşme ile yükselen Türkiye' sloganı ile çıktığımız özümüzü, kültürümüzü, tarihimizi yansıtan projeleri tüm şehirlerimizde yapmak. İlçelerimizdeki o sosyal konut ihtiyacını gidermek için de bu projeleri etaplar halinde gerçekleştireceğiz. 19 Nisan'a kadar sürecek projemizde şu ana kadar başvuru sayımız da 90 bine ulaştı. İnşallah o süreçte vatandaşlarımızın bu talebine biz de kayıtsız kalmayacağız ve her yerde yaptığımız gibi Türkiye'nin değişik yerlerinde yapacağız. Tabi biz bu projeleri yaparken, hedefimiz 2023 yılı çerçevesinde büyükşehirlerimizdeki o yaşam kalitesi yükseltmek” dedi.

“Kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkacak”

Bakan Kurum, tüm şehirlerde atık su arıtma tesislerinden düzenli depolama tesislerine kadar birçok proje yaptıklarını ve 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verecek şekilde atık su arıtma hizmetlerini, düzenli depolama hizmetlerini yapmak istediklerini söyledi. Bakan Kurum, “Her ilimize bir Millet Bahçesi sözümüz var ve o Millet Bahçeleri çerçevesinde yapacağımız projeler ile birlikte de kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak istiyoruz. Artık sadece ilçelerimizde değil, ilçelerimizin dışında köylerimize kadar en küçük nüfuslu beldelerimize kadar bu Millet Bahçelerini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte o sosyal konut ile alakalı projemizi de İnşallah bütün ilçelerimizde yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki biz daha yaşanabilir şehirler olsun, marka şehirler olsun ve vatandaşımızın o sosyal konut ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde yapalım, gerçekleştirelim istiyoruz. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla'mıza da tam 455 tane konut inşası yapıyoruz. Bu konutlarında değerli hemşehrilerim taksitleri 460 lira. Tüm alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar bu sosyal konut projemiz devam edecektir” diye konuştu.

İnşası tamamlanan bin 100 konutluk Menteşe 2. Etap TOKİ konutlarından ev sahibi olan vatandaşların anahtarları Bakan Karum, Vali Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, TOKİ Başkanı Ömer Bulut tarafından teslim edildi.