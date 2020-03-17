Çevre yolunda sürücüler ölümden döndü

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çevre yolu üzerinde bulunan ağaç devrildi.

Yola devrilen ağaca çarpan iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi çevre yolunda meydana geldi. Dün geceden bu yana etkili olan ve akşam saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeniyle yol üzerinde bulunan ağaç devrildi. Ağacın yola devrilmesi sonrası ağaca çarpan 20 DJ 120 ve 48 ADN 657 plakalı iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yol bir süre trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Karayollarına bağlı ekipler devrilen ağacı parçalara ayırarak yol kenarına aldı. Ağacın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.