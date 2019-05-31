Çevreye Duyarlı Öğrenciler, Ödüllendirildi

Etkinlikler kapsamında, Muğla il genelinde yapılan atık pil toplama yarışması üçüncüsü Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu'na satranç takımı hediye edildi.

Öğrencileri duyarlı davranışlarında dolayı tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu yönetimini ve öğrencilerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz yıl boyunca 540 kilogram atık pil toplayarak, hem yarışmada derece aldılar, hem de yaşadığımız çevremizi korudular” dedi.

İl genelinde toplam Bin 255 kilogram atık pilin toplandığı ve Nazmi Zehra İyibilir İlkokulu öğrencilerinin 540 kilogram atık pil toplayarak üçüncü olduğu yarışmada ödüller, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Çevre Geliştirme Derneği tarafından verildi.