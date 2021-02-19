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Cezaevi firarisi suç makinası Marmaris'te yakalandı

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından 12 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.


12 ayrı suçtan 8 yıl kesinleşmiş cezası olan 36 yaşındaki S.A Adana'dan Marmaris'e gelerek kardeşi M.A ile hem uyuşturucu ticareti hem hırsızlık yaptığı belirlendi. Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri M.A'nın Armutalan Mahallesindeki adresine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Adana'da hakkında tutuklama kararı çıkan ve aranan S.A. isimli şüpheli ele geçirildi.


Hırsızlık, gasp, uyuştucu satışı, adam yaralama gibi suçlardan yargılanan ve cezaevine teslim olması gerekirken kardeşi ile Marmaris'te torbacılık yapan S.A Marmaris Asayiş Büro infaz ekipleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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