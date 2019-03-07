CHP adayı Aras, “Bodrum milyon dolarlık mega yatların bakım onarım üssü olacak”

Değişim için yola çıktıklarını ifade eden Aras, “Bodrum milyon dolarlık mega yatların bakım onarım üssü olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

Yat imalat sektörünün, Bodrum'un en büyük katma değeri olduğunu söyleyen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, tersane sahiplerine ve işçilere “Bodrum Belediyesi'nden beklentiniz nedir?” diye sordu. Yat imalatçılarından çekek yeri, altyapı sorunları ve izinler konusundaki şikayetlerini dinleyen Aras, “Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Biz işte tam da bunları değiştirmek için yola çıktık. Bunun için aday olduk” diye konuştu.

Bodrum'daki tersanelerin milyon dolarlık tekneleri imal etmelerine rağmen hala yol ve altyapı sorunlarıyla boğuştuğunu gören Aras, "Çocukluğumun geçtiği tersanelerin yeniden görkemli günlerine dönmesi için ne gerekiyorsa yapacağım. Bodrum'un en önemli ihracat sektörlerinden biri olan yat imalatı, Bodrum ekonomisinin en büyük gücü, en değerli katma değerlerinden biri. Bodrum'un iki tane ihracat ürünü var. Bunlardan biri yat imalat, diğeri de kültür balıkçılığı. Şimdi mandalinamızı değerlendirmeye başladık. Bu sektörler bizim can damarımız. Sizler bizden ne istediğinizi söyleyin, biz de yerine getirelim. Siz kazanırsanız, Bodrum kazanır.” İfadelerini kullandı.

Tersaneciler, CHP Adayı Ahmet Aras'a, “Türkiye bu sektörlerde güven kaybı yaşıyor. Daha önceleri milyon dolarlık teknelerini bize yaptıran iş insanları, bu güven kaybı nedeniyle tereddüt duyuyor. Oysa Bodrum'un bu konuda çok büyük bir bilgi birikimi var.” Diyerek sektörün giderek kan kaybettiğini belirttiler.

CHP Adayı Aras, tersanecilere “Tersanelerimizle ilgili yapılacak çok iş var. Bodrum'un bu büyük gücünü kaybetmesine izin veremeyiz. Bodrum'u Akdeniz çanağının en büyük mega yat bakım onarım merkezi yapmak için kolları sıvayacağız” diye konuştu. Aras, Bodrum'daki yat imalat sektörü, yat turizmi ve mavi yolculuğun Bodrum'u diğer emsallerinden ayıran en önemli avantajı olduğunu ve desteklenerek geliştirilmesi gerektiğini söyledi.