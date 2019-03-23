CHP adayı Aras, Bodrum projelerini anlattı

Proje tanıtım toplantısına CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, CHP ilçe Başkanı Halil Karahan, CHP üyeleri, meclis üyesi adayları ve basın mensupları katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, CHP Belediye Meclis üyesi adaylarından Emre Köroğlu'nun, “Bodrum Manifestosu”nu okumasıyla başladı.

Bodrum'un rant ekonomisi tarafından pervasızca talan edilmesine rağmen hala değerlerini koruyabilecek durumda olduğunu belirten Köroğlu, “Bunun için ‘Nasıl bir Bodrum?', ‘Nasıl bir Turizm?' sorusuna yanıt vermek gerektiğini kaydederek “Önemli olan bugünü kurtarmak değil, ufkun ötesini görebilmektir.” dedi. Köroğlu, Bodrum'da katılımcı, şeffaf, kaynak yaratan, inovatif ve yerinden yönetimi esas alan bir belediyecilik anlayışıyla birlikte “değişim” vadettiklerini belirterek “Biz bu amaç için hazırız. Sizlerin de buna hazır olduğunuzu bilmek en değerli güç kaynağımızdır” diye konuştu.

Açış konuşmasının ardından, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum için hayata geçirmeyi planladıkları projeleri bir sunum eşliğinde tanıttı. Kamu denetimine açık ve şeffaf bir belediyecilik anlayışının sözünü veren CHP Adayı Aras, bu anlamda yapacakları ilk icraatlardan birinin, muhalif bir Meclis üyesinin başkanlığında oluşturulacak “Şeffaflık Komisyonu” olduğunu belirterek “Bunu çok önemsiyoruz. Bizler, eleştiriye her zaman açık olacağız. Hiçbir zaman mazeret üretmeyeceğiz. Yanlışlarımızı kabul edeceğiz ki doğru çözümünü bulalım” diye konuştu. Yönetimler arası uyumun önemine de dikkat çeken Aras, “Büyükşehir ve merkezi hükümetle ilişkilerimiz sağlam bir şekilde devam edecek. Biz çözüm neredeyse oraya gideceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bodrum'un barışçıl iklimini koruyacak tek yönetim anlayışının CHP'li bir belediye tarafından hayata geçirilebileceğini belirten Ahmet Aras, “Biz bu barış iklimini her zaman korumak niyetindeyiz. Sosyal ya da ekonomik tüm projelerimiz, bu iklimin temelini oluşturacak. Bodrum'da, her dilden, dinden, renkten, ırktan insanın huzur ve güven içinde yaşamanın en büyük teminatı CHP'dir. Ve biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz” vurgusu yaptı.

“Muhalefeti Bodrum'dan başlatacağız” diyen Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim başarı ölçeğimiz muhalefet için büyük kıvılcım olacak. Bodrum herkesin tercih ettiği bir destinasyondur. Dolayısıyla bizler ne kadar iyi hizmet yapar ve başarılı olursak, Türkiye'ye ve dünyaya imajımızı çok güzel yansıtırız ve muhalefeti de Bodrum'dan başlatmış oluruz. Kimseye bir gebeliğimiz olmadığından, her konuda söyleyecek sözümüz olacak. Özellikle çevre konusunda. Kentte yaşayan tüm paydaşlar, ekolojik sistemde ne varsa hepsi korumamız altında olacak. Sokak hayvanlarımız, engelsiz, engelli, dezavantajlı, dar gelirli, bütün insanlara dokunmak zorundayız. Bodrum'da şu anda çok ciddi bir gelir adaletsizliği var. Hiç hizmet alamayan çok dar gelirli grupların, çok çocuklu ailelerin de yaşadığı bölgeler var. Oraları toparlayıp Bodrum'un yaşam seviyesine çıkarmak zorundayız. Belediye olarak genel yönetim anlayışımız bu olacak.”

Daha sonra, refah ve bilgi toplumu hedefine yönelik eğitim, sağlık, kültür ve sanat, gençlik, kadın-aile-çocuk, yaşlılar ve emekliler, dezavantajlı gruplar, spor, ekonomi, turizm ve çevre konularında hayata geçirecekleri projeleri tek tek sıralayan Ahmet Aras, yönetsel düzenleme ile ilgili hedeflerini anlattı, Bodrum Belediyesi'nin insan ve çözüm odaklı yol haritasını çizdi.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, doğadan yana ve insan hayatını kolaylaştıracak projelerini şöyle sıraladı;

“Bodrum'un kadın, genç, çocuk ve engeli dostu bir kent olması için Sosyal Politikalar Komisyonu ve Semt Merkezleri kuracağız. Belediyecilik hizmetlerimizin ‘Karnemiz' uygulamasıyla halk tarafından denetlenmesini sağlayacağız. Bodrum'a gelen misafirlerimize yönelik Mavi Bodrum aplikasyonunu hayata geçireceğiz. Her mahalleye, Pazar yeri, düğün-mevlit evi, sosyal alanlar, taziye evleri kuracağız. Seçildiğimiz andan itibaren anketlere başlayacağız. Sorunlu ve dezavantajlı bölgelerimizi tespit edip dikkatimizi oraya çevireceğiz. Uzak mahallelerimizde belediyenin tüm birimlerinin bulunduğu merkezler oluşturacağız. Hizmeti direk insanların ayağına götüreceğiz.

Kadınlarımız ve özellikle şiddet mağduru kadınlar için danışma merkezleri kuracağız. Benim düşünceme göre, erkeklere bir danışma merkezi de oluşturmalıyız. Önce onları bilinçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımız için gündüz bakım evleri, psiko sosyal merkezler, parklar, büyüklerimiz için semt pazarları oluşturacağız. Bodrum tarih boyunca bir kadın kenti idi, öyle olmaya da devam edecek. Biz kadınlarımızı hem yönetime dahil edeceğiz hem de kentle ilgili kararlarda onların düşüncesine önem vereceğiz.

Büyüklerimizin konaklayabildiği ve sosyalleşebildiği huzur kampüsleri ile 3. Yaş Bakım Evini hayata geçireceğiz. 3. Yaş Turizmine yönelik doğal yaşam merkezleri projemiz var. Doğal turizm elçilerimiz olan 3. Yaş grubundaki yabancılarla ilgili belediyede bir masa kuracağız. Kilisemizi de canlandıracağız. Onlar için ibadet merkezleri de oluşturacağız. Yeni bir kilise ihdas etmekten çekinmeyiz. “Bir Nefes” projesiyle yatağa bağlı yaşlılarımızın ailelerine destek olacağız.

Bodrum'u engellilerin rahatlıkla yaşayabileceği bir kent haline getirmek durumundayız. Ulaşımda dönüşümle engelli bireylerin ulaşımında sıkıntı aşıldı. Engelli danışma birimleriyle, vatandaşlarımızın örgütlenmesine katkı sağlayacağız. Sağlık Vakfı'nı dünyaya açacağız. Up down kafe, erişilebilir hizmet binaları, farkındalık eğitimleri, tüm plajlarda engelliler için özel bölümler hayata geçireceğiz.

Bodrum'un yüzde 60'ının mutsuz olduğu konu altyapı hizmetlerinin eksikliği. Şu anda büyükşehir belediyemizin Dünya Bankası'ndan aldığı krediyle beraber yaklaşık 1 milyar 400 milyon civarında ciddi bir altyapı finansmanı sağlandı ve bunun ciddi bölümü Bodrum'a ayrıldı. Katı atık düzenli depolama tesisi, atık su arıtma tesisleri tek tek hayata geçirilecek. 5 yıl içinde altyapı sorunu olan mahalle kalmayacak. Vahşi çöp depolama alanları ağaçlandırılarak kente kazandırılacak. Derelerin ıslahı, yollar ve kaldırımlar gerçekleştirilecek. 1 Kasımda başlıyoruz. Kent içinde yayalaştırma projelerini, bisiklet yollarını ve Torba-Yalıkavak yolu gibi alternatif güzergahları çok önemsiyoruz. İçme suyu hatları da tamamlandıktan sonra otoparklar, liman çalışmaları ve trafiği rahatlatacak uygulamalar başlatacağız. Hepsinin projesi hazır.

Sosyal belediyecilik yapacağız. Halk süt noktaları kurarak hem üreticileri destekleyeceğiz hem de yerel ürünlerimizi tüketiciyle buluşturacağız. Belediye bünyesinde Ekonomik Kalkınma Komisyonu kuracağız. Yerel ürünlerimizi evrenselleştirerek, Bodrum marka değerini güçlendireceğiz. Bodrum CV gibi projelerle iş ve istihdam konusuna eğileceğiz. Bodrum Kart uygulaması ile Bodrum'da yaşayan vatannadaşlarımızın indirimli hizmetlerden yararlanmasını sağlayacağız. Kooperatifler kurarak, gıda borsası kuracağız. Soğuk hava depoları ve üretici pazarları gündemimizde olacak. Herkese para kazandırabileceğimiz uygulamalar hayata geçireceğiz.

Bodrum'da sürdürülebilir turizm sektörü yaratacağız. Dört mevsim turizm için kongre, fuar turizmine yöneleceğiz. Mavi Tura yönelik bakir kalabilmiş koyları yapılaşma baskısına karşı koruyacağız. Bodrum'un denizden görülen silüetini güzelleştireceğiz. Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağız. Antik kentlerdeki kazı çalışmalarını destekleyecek ve çevre düzenlemesini yapacağız. Sandıma gibi turizm alanı projelerini bir bir hayata geçireceğiz. Marka tescilli Bodrum guletlerinin imalat prosesini de turizm faaliyetine dönüştüreceğiz. Bodrum'da deniz taşımacılığını hayata geçireceğiz.

Bodrum ile ilgili akademik çalışmaların yapılabileceği Arge İnovasyon merkezi, Etüt Merkezleri, Gençlik Merkezleri ve mesleki eğitim noktaları oluşturacağız. MSKÜ'ye bağlı Denizcilik Meslek Yüksek Okulu ile Güzel Sanatlar Fakültesinin planlanan bölümlerinin açılmasını sağlarken, yeni fakülteler için girişimde bulunacağız. Bodrum'a bir gastronomi üniversitesi kurmak zorundayız.

Bodrum'un kültür ve sanat kenti olması kent kimliğinin en belirleyici niteliğidir. Bu anlamda Kültür ve Sanat Komisyonu kurarak, kent arşivi oluşturacağız. Karya-Leleg müzesi ve araştırma merkezi, açık hava müzesi ile Mausellion, Pedasa, Termera, Nyndos, Aspat, Bargilya antik kentlerin kazılarının yapılması için girişimlerde bulunacağız. Antik Karya yolunu işlevselleştirerek, Bodrum'a bir de Sanat Köyü kazandıracağız. Tüm mahallelerimize, kendine özgü değerlerini yansıtan uluslararası nitelikli festivaller kazandıracağız.

Şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimari projelerinin değerlendirileceği bir komisyon kuracağız. Bunun yanında belediyeye iletilen her yatırım talebini inceleyecek Çevre ve Altyapı Komisyonumuz olacak. Belde limanlarımızda mobil atık alım tesisleri konuşlandırılacak. Koylarımızın imara açılmaması konusunda kesin ve kararlı bir tutum sergileyeceğiz. Yat imalat bölgelerimizi, Akdeniz çanağının en büyük yat bakım ve onarım merkezi haline getireceğiz. Bodrum'da artık tabela kirliliği olmayacak. Otoparklar yeniden planlanacak. Bir de mutluluk ormanı oluşturacağız.

Bodrum'daki uzak mahallelerimize Trafik ve Acil Yardım merkezleri açılacak. Uzun süreli hastalar ve engelli yakınları için Bir Nefes Projesi hayata geçirilecek. Dünya standartlarında spor tesisleri kurarak, gençlerimizi alkolden, kötü alışkanlıklardan gece hayatından kurtaracağız. Bahar ve yaz kamplarına ev sahipliği yaparak, dar gelirli gençlerimizin, çocuklarımızın ve her yaştan vatandaşımızın spor yapabileceği tesisler oluşturacağız. Uluslararası kapasitede bir havuzumuz ve uluslararası spor turnuvaları takvimimiz olacak. Yarımadaya güzel bir stadyum kazandırabiliriz.

Sahipsiz hayvanlar doğal yaşam merkezi önceliklerimizden biri olacak. Barınağımızda, 7/24 ulaşım ve sağlık hizmetleri, ambulans hizmeti verilecek. Dost patiler oteli, dost patiler mezarlığı oluşturacağız. Gönüllülerimizle birlikte Bodrum'da sokaklara bırakılan hayvan dostlarımız için yaptırımlar uygulayacağız”