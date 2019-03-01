CHP Bodrum Adayı Aras: “Siyaset değil, hizmet yapacağız”

MUĞLA (İHA) – CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının düşürülmesinin ardından yeni Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu. Aras, “Siyaset değil, hizmet yapacağız” dedi.

İl Seçim Kurulu tarafından CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürülmüştü. Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazında reddedilmesinin ardından Genel Merkez tarafından yeni bir aday açıklanacağı ifade edilmişti. CHP Bodrum'da yaşanan bu gelişmelerin ardından yeni başkan adayı olarak turizmci iş adamı Ahmet Aras'ın ismi açıklandı. CHP Bodrum Belediye Başkan aday adaylarından olan Aras'ın isminin açıklanması partide büyük sevinç yaşattı.

Bodrum CHP'den 1'inci sıra meclis üyesi olan Aras, üyelikten istifa etmek için İlçe Seçim Kuruluna geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu tarafından yapılan 2 günlük araştırma sonucunda 4 aday arasından Ahmet Aras'ın isminin çıktığı öğrenildi.

Aras, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Mustafa Saruhan ile bir yola çıkmıştık. Sağ olsun o da beni ekibine almıştı. Talihsiz bir konu başımıza gelen. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Şimdi de görev bana düştü. Bende bu aldığım bayrağı en yukarılara taşıyacağım. Bodrumdaki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sürdüreceğiz. Bütün örgütü toparlayacağız. Vatandaşımıza hizmet götüreceğiz. Siyaset değil hizmet yapacağız” dedi.

Ahmet Aras kimdir?

1970 yılında Bodrum'da doğumlu olan Aras 48 yaşında. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum'da okuyan Arasi İzmir Askeri lise ve Kara Harp Okulundan mezun. Asker olarak 30 yıl görev yapan Aras, 5 yıl önce yarbay rütbesiyle emekli oldu. 2 kız çocuğu babası olan Aras iyi derecede İngilizce biliyor ve Bodrum'da işletmecilik yapıyor.