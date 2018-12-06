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CHP, Datça'da Gürsel Uçar ile devam kararı aldı

CHP Genel Merkezi, mevcut Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’ı yeniden belediye başkan adayı olarak açıkladı.

CHP Genel Merkezi, mevcut Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı yeniden belediye başkan adayı olarak açıkladı.


Adaylığının kesinleşmesinden sonra ilk açıklamayı İHA muhabirine yapan Gürsel Uçar, “3,5 yıllık başkanlık dönemimde yaptığım hizmetleri daha ileriye götürmek için adaylığımı koydum. Genel Merkezin tercihi benim başkanlığımdan yana oldu. Yarın ilçe merkezimizde basın açıklamasıyla başkanlığımın kesinleşmesini Datça halkıyla paylaşacağım. Tekrar aday gösterilmem yaptığımız hizmetlerin halkımızın yanı sıra genel merkezimizin ve parti teşkilatımızın takdiridir kendilerine verdiği desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hizmetlerimize aynı şevkle devam edeceğimizi hizmetlerimizi daha ileriye götürmek için gece gündüz çalışacağımıza inanıyorum" dedi.

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