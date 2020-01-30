CHP Gençlik Kolları'nda seçim heyecanı

Olağan kurultay takvimine göre yol alan Muğla CHP'de süreç Gençlik Kolları Seçimleri ile devam ediyor. 29 Ocak'ta Dalaman İlçesi ile başlayan gençlik kolları seçimleri 31 Ocak'ta Ortaca, 1 Şubat'ta ise Ula ve Marmaris ile devam edecek.

Dalaman'da Semih Fidan ilçe gençlik kolları başkanı seçilirken, Marmaris'te ise iki aday yarışacak. Marmaris İlçe Gençlik Kolları Başkan Adaylığını yaptığı basın açıklaması ile açıklayan Halil Uysal, "Marmaris'te birlik ve beraberliği daha ileriye taşımak, ben değil biz olmak için yol arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda gençlik kolları başkanlığına talibim. Bu yarışta aday olan diğer arkadaşlara başarılar diler, demokratik ve adil bir seçim olmasını temenni ederim" dedi.

Uysal, "Sizlere biraz kendimden bahsetmek isterim; 1991 yılında Marmaris'te doğdum. İlk ve Orta Öğretimimi ikamet ettiğim Turgut Mahallesinde tamamladım. Liseyi Muğla Anadolu Teknik Lisesi'nde okudum. Üniversiteyi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları bölümünde tamamladım. Bildiğiniz üzere önümüzde bir Gençlik Kolu seçimi var. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, siyasi kavgaların değil, demokrasi şölenlerinin yaşandığı kongrelerdir. Bizler bunun bir bayrak yarışı olduğunun farkındayız. Hiç bir kuvvet bizleri bölemez, bölmeye cesaret edemez. Bizler kendi hür irademiz ile kendi inandığımız ve bildiğimiz doğrularla, omuz omuza hareket edeceğiz. Bu yol Atatürk'ün devrim yolu, Cumhuriyet Halk Partisinin altı okudur" diye konuştu.

Gençlik Kolları seçimleri Marmaris'in ardından 2 Şubat'ta Milas, 15 Şubat'ta Kavaklıdere ve Yatağan, 19 Şubat'ta Köyceğiz, 22 Şubat'ta Bodrum, 23 Şubat Fethiye, 29 Şubat'ta Fethiye ve Seydikemer'de yapılacak. İl Gençlik Kolları seçiminin tarihi ise henüz açıklanmadı.