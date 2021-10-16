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CHP Lideri Kılıçdaroğlu Marmaris'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, ‘Anadolu Buluşması-Marmaris Yerel Medya Çalıştayı’na katılmak üzere Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu, ‘Anadolu Buluşması-Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'na katılmak üzere Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris Belediyesinin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlediği ‘Anadolu Buluşması-Marmaris Yerel Medya Çalıştayı'na katılmak üzere Marmaris'e geldi. Kılıçdaroğlu, 60 ilden 300'e yakın gazeteciyi bir araya getiren çalıştayın yarın düzenlenecek 2. oturumuna katılarak konuşma yapacak.


Kılıçdaroğlu'nu Muğla Dalaman Havalimanı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu karşıladı.

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