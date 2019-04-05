CHP'li Başkanın ilk icraatı şaşırttı

Aras, ilk olarak Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde bulunan turnikeleri yerinden söktürerek kaldırttı. Her fırsatta Bodrum Belediye Başkan yardımcısının kadın olacağını da dile getiren Başkan Aras, başkan yardımcılığına 5 yıldır Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Ummahan Yurt'u atadı.

CHP Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim süreci boyunca vatandaşlara verdiği sözleri başkanlık koltuğuna oturur oturmaz yerine getirmeye başladı. Her fırsatta Bodrum Belediye Başkan yardımcısının kadın olacağını dile getiren Başkan Aras, mazbatasını aldı. Daha sonra başkanlık koltuğuna oturan Aras, başkan yardımcılığına da Ummahan Yurt'u atadı. 5 yıldır Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Ummahan Yurt, çevresi tarafından sevilen biri isim olarak biliniyor. Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Turnikeleri söktürdü

Başkan Aras, belediyede bir takım değişiklikler yaparken, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişindeki turnikeleri de söktürdü. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçim sürecinde miting meydanlarında yaptığı açıklamada, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde bulunan turnikeleri sökeceğinin sözünü vermişti. Aras'ın dün İlçe Seçim Kurulundan mazbatayı almasının ardından ilk icraat olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü girişinde bulunan turnikeler sökülmeye başlandı.