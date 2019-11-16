İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'li Belediye Başkanları Datça'da buluştu

Muğla’da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları istişare toplantısı için Datça Belediyesi toplantı salonunda buluşarak belediye hizmetleri hakkında görüş ve düşüncelerini aktardı.

Muğla'da Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları istişare toplantısı için Datça Belediyesi toplantı salonunda buluşarak belediye hizmetleri hakkında görüş ve düşüncelerini aktardı.


Toplantının açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, “Belediyelerle ilgili mevzuatla ilgili konuları birbirimizle paylaşarak ve uzman arkadaşımızın vereceği bilgilerle yapacağımız çalışmalarda belediyecilik hizmetlerinde daha nitelikli bir hizmet üretmek için deneyim paylaşımı ve sorun paylaşımında bulunuyoruz” dedi.


Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Belediye başkanlarımızın burada bulunmalarından son derece memnunuz. Bugün burada altı aylık sürede yaptığımız çalışmaları değerlendirerek daha yapılması gerekenleri görüşeceğiz ve halkımıza daha iyi nasıl hizmet verebileceğimizi değerlendireceğiz. Birbirimizin tecrübelerinden yararlanacağız. İlçelerimizin halka yönelik hizmetlerden ne kadar fazla yararlanması gerektiği konusunda ve sorunların çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunacağız” dedi.


Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Milas Belediye başkanı Muhammet Tokat Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.