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CHP'ye Bodrum şok

CHP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.


31 Mart Yerel Seçimleri'ne yaklaşık bir ay süre kala siyasi partiler seçim çalışmalarına sürdürürken, Bodrum siyasetinde şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi.


CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu Saruhan'ın aday olmasına sakınca olmadığına dair karar vermişti.


İl Seçim Kuruluna taşınan bu kararı değerlendiren kurul, Mustafa Saruhan'ın hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları nedeniyle isminin YSK'ya bildirildiği tarihte adaylık başvurusu yapamayacağı gerekçesiyle başkan adaylığını düşürdüğü öğrenildi.


CHP İl ve Bodrum İlçe Örgütünde büyük şoka neden olan karar sonrası Mustafa Saruhan'ın Muğla'ya giderek karara itiraz etmesi bekleniyor.

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