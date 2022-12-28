Çiftçi eğitimleri devam ediyor

Verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla genelinde Büyükşehir personeli veteriner hekim ve ziraat mühendisleri tarafından üreticilere eğitim veriliyor. Tarımda eski usul teknikler yerine bilimsel veriler ve yöntemlerle üreticiyi bilgilendiren Büyükşehir ekipleri üreticinin tarlasından ve hayvanlarından daha fazla verim almasını sağlıyor. Verilen eğitimlerle sürdürülebilir hayvancılık için hayvan sağlığı, yetiştiriciliği konusunda doğru uygulamalar üreticiye anlatılıyor. Zeytincilik ile ilgili olarak zeytin zararlıları ve mücadele yöntemleri, gübreleme, budama ve birim alanda verimliliğin arttırılması konuları tarlada üreticilere birebir aktarılıyor.

Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi ve Menteşe İlçesi Bayır ve Paşapınarı Mahalleleri'nde başlayan eğitimlere katılım sağlayan üreticilerin bahçelerinde de uygulamalı şekilde bakım, budama ve gübreleme eğitimleri yapıldı. Diğer ilçelerde de çiftçi eğitimleri devam edecek.