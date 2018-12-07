Çiftçiler finansal okuryazarlık eğitimi ald

-Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çiftçilere yönelik finansal okuryazarlık eğitimi düzenlendi.

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Seydikemer Tarım Kredi Kooperatifi tarafından çiftçilere “Bütçesini Bilen Çiftçiler projesi” Kapsamında İlçe Müdürlüğü kurs salonunda Bitki Koruma Birimi Personeli Ziraat Mühendisi Özay Duvarcı ve Tarım Kredi Kooperatifi personeli İbrahim Şener Akgül tarafından bilgilendirme, bilinçlendirme eğitimi düzenledi.

İlçe merkezi ve bağlı mahallelerden çiftçilerin katılımı ile gerçekleşen eğitimde, çiftçilerin finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi, doğru bilgiyle para yönetimi konusunda destek verilmesi ve eğitim alan çiftçilerin ülke ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.

Çiftçilere yönelik finansal okuryazarlık eğitim modülleri çiftçilerin, kredi ve ödeme planı konusunda bilinçlendirilmesi, finansal konularda bilgi sahibi olması, doğru bütçe yapabilmesi, işletme bütçesi ve hane bütçesini birbirinden ayırt edebilmesi ve borç yapılandırması konusunda doğru bilgiyle hareket etmesi konularını içeriyor.