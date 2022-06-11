İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çiftçilere ücretsiz saman balyası dağıtıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas ve Ula’dan sonra Yatağan’da da saman balyası dağıttı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Milas ve Ula'dan sonra Yatağan'da da saman balyası dağıttı.



Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliğine ait tarlada ortak protokolle yem bitkisi yetiştiriciliği yapan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat sonrası elde edilen 460 balyayı yangından zarar gören üreticilere ücretsiz dağıttı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın katıldığı etkinliğe Belediye Başkan vekili Doğan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği başkanı Süleyman Gül, Yatağan Ziraat Odası başkanı Süleyman Kuru ile üreticiler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.