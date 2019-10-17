Çiftçilerin sorun ve talepleri Milas'ta masaya yatırıldı

-Muğla genelindeki çiftçilerin tarımsal sorunlarının ve taleplerinin 27 madde halinde gündeme getirildiği Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Milas Ziraat Odası'nda gerçekleştirildi.

Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ'un başkanlığında, Milas Ziraat Odası'nda düzenlendi. İl genelindeki çiftçilerin yaşadığı sorunların ve çözüme yönelik taleplerin maddeleştirilerek gündeme getirildiği toplantıya; İl Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kavaklıdere Ziraat Odası Başkanı Saffet Karabıyık, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllüoğlu, Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin, Seydikemer Ziraat Odası Muhsin Gümüş ve Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru, MİZO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikret Turgut ile ziraat mühendisleri katıldı.

27 maddelik gündemin görüşüldüğü toplantıda; kilo bazında buğday ve pamuğa verilen desteklerin yaş meyve ve sebzeye de verilmesi, çiftçilere sağlanan pirim değerlerinin bizzat Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından sahalarda tespit edilip mağduriyetlerin giderilmesi, yeni çıkacak hal yasasında komisyonculara uygulanan kanunun aynı şekilde ihracatçıya da uygulanarak ürünü aldığı yerdeki hallerde teminat verme işleminin uygulanması istendi.

Toplantıda, ticari çalışanların haricindeki traktörlerin sicil kayıt işlemlerinin Ziraat Odalarına verilmesi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim planlaması bölgeye uygun bir şekilde uygulanması, ilaç bayiliği olan odalarda reçete yazmak için ikinci ziraat mühendisinin istihdam etmelerinin önlenmesi için çalışan ziraat mühendisine reçete yazma yetkisinin verilmesi, Muğla ve ilçelerinde planlanan sulama göletlerinin yapının hızlanması, dağ köylerinde yolu olmayan zeytinlik ve tarım alanlarına ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığınca traktör yolu yapılması talepleri tekrar gündeme getirildi.

Tarım kredi kooperatiflerinin üyelerine kullandırdığı uzun vadeli kredilerde, son yıllarda kaynak kullanımına katkı fonu adı altında alınmaya başladığı, yüzde 13-15 arası değişen fark faizlerinin alınmaması ve Ziraat Bankası ile aynı oranda kredi kullandırılmasının sağlanması istenirken; Yatağan'da özelleştirmenin ardından devletin hüküm ve tasarrufunda kalan istimlak alanlarındaki zeytinliklerin Yatağan halkının kullanımına sunulması için Yatağan Ziraat Odası'na bağlı iktisadi işletmesine devrinin sağlanması talep edildi.

Muğla'nın küçükbaş büyükbaş hayvancılık işletmelerinin geliştirilmesi programına alınması halinde, bölge ekonomisine çok büyük fayda sağlayacağına dikkat çekilen toplantıda; özellikle sera yapımında hava muhalefeti nedeniyle beton dökümünün imar yönetmeliği şartı arandığı için bunun kapsam dışı bırakılması, traktörü kullanabilen çiftçilerin aynı sürücü belgesiyle traktör ruhsatlarına kaydını yaptırarak traktörü römorklu olarak kullanabilmesi ve bunun sağlanması istendi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Muğla'daki Ziraat Odaları adına Barış Pınarı Harekatı, Dünya Kadın Çiftçiler ve Dünya Gıda Günü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barışı, huzuru getirmek amacıyla sürdürüldüğünün altını çizen Başkan Atıcı, “Buradan hep birlikte Mehmetciklerimize selam gönderiyoruz. Allah, cephede savaşan Mehmetciklerimize yardımcı olsun. Dualarımız onlarla.” dedi.

Başkan Atıcı, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın da ifade ettiği gibi tarımın yükünün kadın çiftçiler tarafından çekildiğini hatırlattı.

Özellikle kırsaldaki tarımsal faaliyetlerde kadınların büyük rol oynadığını ifade eden Başkan Atıcı, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın da belirttiği gibi kırsaldaki tarımsal faaliyetlerin bel kemiğini oluşturan kadın çiftçilerimiz için pozitif ayrımcılık talep ediyoruz. Kadın çiftçilerimize yılda 90 gün yıpranma payı, kadın çiftçilerimizin bağkur pirimlerinde de yüzde 50 indirim talep ediyoruz. Kadın çiftçilerimizin eğitimi noktasında da Türkiye Ziraat Odaları Birliğimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile protokol imzaladı. Kadın çiftçi, genç çiftçi gibi birçok projelerle kadınlarımızı, ilimizde, ilçemizde eğitiyor, onları kurslara tabi tutuyoruz. Ziraat Odaları olarak eğitim projelerinin bizzat içinde yer alarak, kadın çiftçilerimizi ilimizde ve ilçelerimizde eğitiyoruz. Kadınlarımızın tarımsal faaliyetleri bilinçli ve modern yöntemlerle yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kadın çiftçilerimizi üretime olan büyük katkılarından dolayı tebrik ediyor, Dünya Kadın Çiftçiler Günlerini bir kez daha kutluyorum.” dedi.

16 Ekim Dünya Gıda Günü'nün bu yıl, “Eylemlerimiz Geleceğimizdir. Sağlıklı Beslenme ile Açlığa Son Verilmiş Bir Dünya” temasıyla kutlandığını söyleyen Başkan Atıcı, gıda israfının önlenmesi için herkese önemli görevler düştüğünü belirterek şunları kaydetti: “Gıda, dünyada en önemli sektörlerden bir tanesi Dünyada gıdaya ulaşan ülkeler, en gelişmiş ülkeler olarak dikkat çekiyor. Ancak artan dünya nüfusunun doyurulması için gıdaya olan ihtiyaç her gün artıyor. Artık güvenli ve yeterli gıdaya ulaşmak dünyanın en büyük sorunudur. Özellikle ülkemizdeki değerli çiftçilerimiz, tarım kesimimiz 82 milyon insanımızı, yaklaşık 5 milyon Suriyeliyi, sığınmacıları ve 40 milyon da turisti doyurmak için üretim yapıyor. Bu nedenle ülkemizde tarımın, çiftçilerimizin mutlaka desteklenmeye ihtiyacı var. Sağlıklı beslenmeli ve gıdadaki israfı da mutlaka önlememiz gerekiyor. İsrafın bir hayli fazla olduğu ülkemizde, günde 12 milyon ekmeğin çöpe gittiğini ve bunun yıllık bir buçuk milyar dolar gibi bir masraf getirdiğini, sebze ve meyvedeki israfında ciddi boyutlara ulaştığını biliyoruz. Tüm tüketiciler olarak, üreticilerimizin bin bir emekle sofralarımıza sunduğu gıdaların gramını bile asla israf etmeyelim. Davranışlarımızdaki değişikliklerle israfı önleyebiliriz.”