Çıktığı ağaçtan vinçle indirildi

Bodrum merkezinde bulunan Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisinin bahçesindeki çam ağacına tırmanan kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşlar itfaiye ve belediyeyi arayarak yardım istedi. Vatandaşın ihbarını değerlendiren Bodrum Belediyesine ait sepetli vinç ile Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sokak Hayvanları Ambulansı-Petbulance'ı olay yerine sevk etti. Sepetli vince binen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi çam ağacının tepesinden kediyi alarak kontrol amaçlı Torba'da bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezine götürdü. Vatandaşlar, operasyonu meraklı gözlerle izledi.