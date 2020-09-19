Cinayet zanlısı Bodrum'da yakalandı

Adana'da sokak çeteleri arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın katil zanlısı, sahte kimlikle Bodrum'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde sokak çetesi kuran iki ayrı grup, birbirine hakimiyet kurmak için kavga etti. Ancak daha sonra iki grup barıştı. Bu barış 3 Eylül günü grup liderlerinin telefonda konuşup birbirine sokakta randevu vermesi üzerine tekrar bozuldu. Sokakta buluşan iki grup üyeleri mahalleye kimin hakim olacağını görüştü. Ancak bir anlaşmaya varılamayınca iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Otomatik tabancanın da kullanıldığı olayda Rohat Kardaş (20) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Kardaş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kavgaya karıştığı ve silah kullandığı öne sürülen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) ve bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Şehmuz Y. (21) ve Ömer S. (18) ile ölen Rohat Kardaş'ın kavgaya karışan arkadaşları Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D.'yi (33) gözaltına aldı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 otomatik tabanca, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Zanlılar sorgularında kavgaya karıştıklarını kabul etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

Cinayet zanlısı ise olayın ardından kayıplara karıştı. Yürütülen çalışma sonucu cinayetin faili olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki S.A.'nın Bitez Mahallesi'ndeki bir adreste olduğu tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve özel harekat polisinin yaptığı operasyonla şahıs yakalandı. Şahsın üzerinden sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.