İhlas Haber Ajansı

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Cinayet zanlısı tutuklandı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi Azmak mevkiinde dün yaşanan silahlı saldırının faili Bayram Hamal tutuklandı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi Azmak mevkiinde dün yaşanan silahlı saldırının faili Bayram Hamal tutuklandı.


Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, konuyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, “İlimiz Ula ilçesi Akyaka Mahallesinde 22 Şubat saat 19.00 sıralarında


Denizli ili Tavas ilçesinden olup akrabalıkları bulunduğu öğrenilen husumetlilerden B.H. isimli şahıs, hasımları Ö.E. ve A.E. isimli şahıslara tabanca ile 10 el ateş ederek Ö.E. yi öldürmüş, A.E.yi ve olayla ilgisi bulunmayan restoran çalışanı Z.K'yı yaralamıştır. Olaydan sonra kaçan şüpheli soruşturmayı yürüten Jandarma görevlilerince kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanmış ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdaki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

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