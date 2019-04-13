Cinayeti ‘Peçe' çözdü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir barda alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayette kullanılan tabanca, jandarmanın hassas burunlu iz takip köpeği "Peçe" tarafından bulundu. Cinayetin zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde bir barda gece 02.00 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen bar sahibi Uğur Söylenir ve A.A arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında A.A. yanında getirdiği ruhsatsız tabanca ile Söylenir ve garson Mustafa Kervan'a ateş etti.

Ağır yaralanan Söylenir Ortaca Devlet Hastanesine, Kervan ise Özel Yücelen Hastanesine kaldırıldı. Kervan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı A.A'nın yakalanması için Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yarım saat gibi kısa bir sürede A.A'yı saklandığı ormanlık alanda yakaladı. Zanlının üzerinden cinayette kullandığı tabanca çıkmadı. İl Jandarma Komutanlığında görevli hassas burunlu iz takip köpeği ‘Peçe'nin ruhsatsız tabancayı ormanlık alanda bulmasının ardından zanlı suçunu itiraf etti.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.