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Çıplak ayakla sahneye çıktı

Son dönemin popüler kadın şarkıcılarından Melek Mosso, bayramın ikinci günü Bodrum Tilkici Koyu’ndaki Mücver Restoran’da sahne aldı.

Son dönemin popüler kadın şarkıcılarından Melek Mosso, bayramın ikinci günü Bodrum Tilkici Koyu'ndaki Mücver Restoran'da sahne aldı.


Sevenlerinin karşısına çiçek desenli bir elbise ile çıkan başarılı şarkıcı, yeni konseptinden dolayı sahnenin her tarafı yapraklar ve renkli çiçekler içerisinde şarkılarını söyledi. Bu bayram istediği gibi bir bayram olmadığını dile getiren genç şarkıcı, "Ben inanıyorum bu kötü günleri de geride bırakacağız. Birbirimize sıkıca sarıldığımız büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğimiz bayramlarımız tekrar olacak" diyerek hayranlarının bayramını kutladı.


İki saat boyunca repertuvarında yer verdiği cover şarkılarının yanı sıra yazdığı parçaları da misafirleriyle birlikte seslendiren güzel şarkıcı, sahne boyunca çıplak ayakla devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Programını dijital platformlarda milyonlarca kez tıklanan "Keklik Gibi" şarkısı ile noktalayan Mosso, alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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