Çıraklarla ustalar buluştu

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü “Ustalar Çıraklarla Buluşuyor Projesi” kapsamında açıkta ve örtü altında üretim yapan 12 genç çiftçi, bölgede yetiştiricilikte örnek olan “Usta” çiftçilerle buluşturuldu.

Proje kapsamında yayla bölgesinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan, çoğunluğu 18-24 yaşları arasında olan genç çiftçiler, Seydikemer'e bağlı Demirler, Alaçat, Döğer ve Eşen Mahallelerinde bulunan modern işletmelere götürüldü. Genç çiftçiler yeni teknolojiyle donatılmış üretim sahalarında inceleme yapma fırsatı buldu.

Proje ve gerçekleştirilen faaliyet hakkında İlçe Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; "Köyden kente özellikle genç nüfusta görülen göçü önlemenin en etkili yolunun üretim alanlarımızı verimli kullanarak ve birim alandan en üst seviyede gelir elde edilmesi sağlanarak önlenebileceği, aynı zamanda köyden kente göçün tarımsal üretim miktarının düşmesine neden olduğu, köylerin boşalmasının önüne geçmek için gençleri köylerde üretime dahil edebilmek amacıyla Müdürlük olarak çiftçiliğe yeni başlamış, henüz “çırak” konumundaki gençlerimizi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz proje çerçevesinde Usta'larıyla buluşturuyoruz. Bu kapsamda genç çiftçilerimizi İlçemizde, Demirler ve Çaykenarı Mahallelerinde bulunan muz seralarına götürüldü. İşletme sahipleri bu üretime başlama kararından, modern işletme olana kadar geçirdiği süreçleri anlattılar. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının tarıma dayalı hibe-destek programlarını anlattık. Genç çiftçilerimiz Ustalara kafalarına takılan tüm sorularını sorma fırsatı buldular” diye ifade edildi.