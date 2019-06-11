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Çırılçıplak dolaştı

Marmaris yabancı uyruklu erkek turist çırılçıplak dolaştı.

Vatandaşlar, çıplak turistin üzerini örtmeye çalıştı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan turistin davranışları cep telefonuyla kaydedildi.


Muğla'nın Marmaris ilçesi Kapalı Pazar Yeri ve Balıkçı Hali'nde sabahın ilk saatlerde ismi ve uyruğu belirlenemeyen erkek turist çırılçıplak dolaştı. Alkollü olduğu öğrenilen erkek turist, İngilizce bağırdı. Vatandaşların cep telefonu ile çektiği görüntüde, vatandaş sarhoş turistin üstünü beyaz bir örtüyle örmeye çalışıyor. Örtünmeyi kabul etmeyen turist, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Daha sonra ikna edilen turist, olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan tatilini geçirdiği otele götürülüp görevlilere teslim edildi.

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