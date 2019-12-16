İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çırpılı çocukların tek isteği oyun parkı

Muğla’nın Menteşe İlçesi kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuk köylerine yapılacak oyun parkının hayali ile yaşıyor.

Muğla'nın Menteşe İlçesi kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan yaklaşık 20 çocuk köylerine yapılacak oyun parkının hayali ile yaşıyor.


Çırpı'ya çok yakın olan Çiftlik Mahallesine park yapıldığını duyduklarında heyecandıklarını söyleyen köy çocukları, yöneticiler tarafından babalarına verilen park sözünün tutulmasını istiyor. Muğla merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kırsal Çırpı Mahallesinde yaşayan Ecrinur Kuşçu ve Nihat Ersoy oyun parkı istediklerini söylediler.


Savaş Uyur, "Buraya futbol sahası yapılmasını istiyoruz. Hiç top oynuyamıyoruz. Arabalar bize çarpabiliyor. Arkadaşlarımız futbol sahası olmadığı için dışarı çıkmıyorlar" dedi.


8 yaşındaki Ezgi Doğan ise, "Köyümüze park istiyoruz. Oynadığımız yer çok kötü. Taşlar var içinde. Oyun alanımızı kendimiz temizliyoruz" diye ifade etti.


Abisi Egehan Doğan da, "Köyümüzde futbol ve basketbol parkı istiyoruz. Yanında da küçük çocukların oynayabileceği park istiyoruz. Şuan içinde camların ve taşların olduğu bir yerde oynuyoruz" diye konuştu.


Çırpı'ya çok yakın olan Çiftlik Mahallesine park yapıldığını dile getiren çocuklar, yöneticilerin babalarına park konusunda söz verdiklerini belirterek, verilen sözün bir an önce tutulması gerektiğini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.