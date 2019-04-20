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“Çizmeli Kedi” çocuk tiyatrosu Nurol Kültür Merkezi'nde

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 21 Nisan Pazar Günü Nurol Kültür Merkezi’nde ilk kez oynayacağı Çizmeli Kedi ile çocuklarla buluşuyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 21 Nisan Pazar Günü Nurol Kültür Merkezi'nde ilk kez oynayacağı Çizmeli Kedi ile çocuklarla buluşuyor.


Çizmeli Kedi oyunu ile bugüne kadar yaklaşık iki bin çocuğa ulaşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezon sonuna kadar Oasis Alış Veriş Kültür ve Eğlence Merkezi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde oyunlarına devam edecek.


Oyunların bilet satışları da Biletix, Oasis İmge Kitabevi'nin yanı sıra hafta içi her gün 09.00/17.00 saatleri arasında aynı yerden temin edilebilecek.


2018 yılında kurulan ve Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Akşen'in yaptığı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu Çizmeli Kedi, Duygu Cindoruk tarafından uyarlandı. Gülbin Yeşil'in yönettiği “Çizmeli Kedi”de; Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz ve Sertaç Aydın oynuyor.


Program:


21 Nisan Pazar 2019


05 Mayıs Pazar 2019


19 Mayıs Pazar 2019


Saat: 14.00

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