‘Çizmeli Kedi' sezon finali yapıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunu Çizmeli Kedi sezon finalini 5 Mayıs Pazar Günü Nurol Kültür Merkezi'nde yapıyor.

Çizmeli Kedi oyunu ile bugüne kadar yaklaşık iki bin çocuğa ulaşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sezonun son oyununu Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Oyun, 5 Mayıs Pazar Günü saat 14.00'de izleyicisiyle buluşacak. Biletler, Nurol Kültür Merkezi gişesinden hafta içi her gün 09.00/17.00 saatleri arasında ve Biletix'ten temin edilebilecek.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin, "Yaz sezonuna girmemiz nedeni ile, artık kültür merkezlerimizdeki oyunlarımıza, ekim ayına kadar ara veriyoruz. Ancak, çevre ilçe ve illerden çocuk oyunumuz için teklifler almaya başladık. Önümüzdeki günlerde netleşecek. Büyük oyunumuz Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası için de bazı projelerimiz var elbette. Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi açılırsa, yaz aylarında orada da oynamayı planlıyoruz. Ve yine teknik imkanların olabildiğince uygun olması halinde, köylerde ve meydanlarda Şehir Tiyatrosu olarak var olacağız" dedi.

2018 yılında kurulan ve Genel Sanat Yönetmenliğini Hüseyin Akşen'in yaptığı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu Çizmeli Kedi, Duygu Cindoruk tarafından uyarlandı. Gülbin Yeşil'in yönettiği “Çizmeli Kedi”de; Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz ve Sertaç Aydın oynuyor.