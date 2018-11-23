‘Çizmeli Kedi' yıl sonuna kadar perdelerini açık tutacak

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu "Çizmeli Kedi" yıl sonuna kadar perdelerini açık tutuyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart 2018 Dünya Tiyatrolar Günü'nde “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” adlı oyunla perdelerini açarak Bodrumluların yıllardır var olan beklentilerine cevap verdi. Şehir Tiyatrosu; Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un destekleri ile, Belediye Meclisi'nin Kent Konseyi tarafından verilen önergesi kabul edilerek, Bodrumlu sanatseverlerle buluştu.

O tarihten bu yana, Muğla, Milas ve Diyarbakır'da turnelere çıkan ekip, bu kez 2018-2019 sezonunu; Duygu Cindoruk tarafından uyarlanan, Gülbin Yeşil'in yönettiği, Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın'ın oynadığı "Çizmeli Kedi" adlı oyunuyla açtı. Muğla'nın tek belediye şehir tiyatrosu olan, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 11 Kasım Pazar Günü ilk çocuk oyunun gösteriminin ardından, 18 Kasım Pazar Günü de, belediye personeli çocuklarına ücretsiz oynadılar. Her iki oyunda da, çocukların aileleri ve çocuklar, dekora, kostümlere ve oyuncuların profesyonelliklerine hayranlıklarını dile getirmişlerdi.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, “Çocuk oyunumuzu 2018 yılı sonuna kadar 25 Kasım, 9, 16, 25 Aralık Pazar Herodot Kültür Merkezi'nde Saat 14.00'de oynayacağız. 15 TL olan tiyatro biletleri artık Herodot Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek. Biletix'ten de internet ortamında sanatseverler alabilecekler. 2019'da ayrıca yeni bir çocuk oyunu ile sezona devam edeceğiz. Büyük oyunumuz “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” da, önümüzdeki günlerde, her Cuma akşamı oyuna hazır olacak. Yeni bir büyük oyunu için de çalışmalarımız sürüyor. Çocuklara, gençlere ve büyüklere yönelik atölye çalışmalarımız için kültür merkezimizin fiziki yapısı çözülür çözülmez başlayacağız” dedi.

Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin ise “Bodrum'a bir şehir tiyatrosunun gerekliliğini hepimiz biliyorduk. Şimdi bu hayalimiz gerçek oldu. Ancak esas olan şehir tiyatromuzun kurumsal kimliğini sürdürebilmek ve layıkıyla gereğini yerine getirmektir. Henüz bütün sorunlarımız bitti, her şeyimiz tamam denilecek noktada değiliz. Bu uzun bir süreç. Esas olan ilk adımı atabilmekti. Başkanımız Mehmet Kocadon'un bu anlamdaki katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve daha iyisini, daha kurumsal olması için gerekenleri kendisinden talep etmeye devam ediyoruz” diyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.