Club Areena'da Sefo rüzgarı esti

Muğla'nın Marmaris ilçesinden en gözde gece kulüplerinden olan Club Areena'da bayramın ilk günü rapçi Sefo konser verdi.Yaklaşık 2 bin 500 kişinin dinlemeye geldiği mekanda şarkıcı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Club Areena'nın işletmecisi Kamil Issı ‘' Areena da yıldızlar geçidi devam ediyor. Biz Marmaris'te yine en kaliteli sanatçıları getirmeye devam edeceğiz. Herkesin bayramını canı gönülden kutluyorum. Tüm Türkiye'yi Marmaris'e bekliyorum" diyerek yeni sevilen şarkıcıları getirmeye devam edeceğinin müjdesini verdi.

Marmarisin en büyük açık hava diskosu Club Areena'da binlerce kişi şarkıcı Sefo'nun seslendirdiği eserlerle eğlendi. Geçtiğimiz yaz yangından sonra gelerek yine Club Areena ‘da sahne alarak moral konseri veren şarkıcı Saat 22.30'da sahneye çıkarak gece yarısına kadar en popüler şarkılarını seslendirdi. Sahnedeki rahat ve sempatik tavırları ile hayranlarının takdirini bir kez daha kazanan Sefo, bazı şarkılarını yoğun istek üzerine iki kez okudu.

Türkiye'nin en popüler ve altın kelebek ödüllü şarkıcı Sefo, konser bitiminde işletmeci Kamil Issı ile sahneye çıkarak üçüncü konserinin sözünü verdi. Genç ve yetenekli şarkıcının hayranları birlikte fotoğraf çektirmek için adeta izdiham oluşturdu.

Club Areena'da bayram ve yaz boyunca ünlü ve sevilen şarkıcıların konserleri devam edeceği belirtildi.