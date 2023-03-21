Coante, 2023 Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'na katıldı

Coante, mutfak ve banyo tasarımı profesyonellerinin en gözde merkezi olan 2023 Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'na katıldı. Türkiye'de sektöründe üstün teknolojiyi tasarımla birleştiren ve günün trendlerini belirleyen marka olarak Coante, fuarda dünyadaki banyo mutfak modasına yön veren markalardan olma vasfıyla, en prestijli serisi olan Ultra serisinin yeni tasarımlarıyla sektördeki yenilikçi yönünü öne çıkartma imkanı buldu.

Doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı en gelişmiş Breton teknolojisiyle bir araya getirerek mutfak, banyo tezgahı, zemin ve duvar kaplamaları gibi alanlarda kullanılmak üzere estetik yüzeyler üreten Coante, bu yıl da Kuzey Amerika'nın sektördeki en önemli fuarı KBIS'te yerini aldı.

Las Vegas'ta 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 60'ıncı kez düzenlenen 2023 Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'nda bu yıl 40 binden fazla ziyaretçi ile rekor kırıldı. International Builders' Show'a (IBS) da ev sahipliği yapan fuarda, 600'ü aşkın markanın ürünleri 394 bin 930 metrekare alanda sergilendi. Teknolojiyi tasarımla birleştiren yeni nesil ürünlerle sektöründe öne geçen Coante, trend belirleyen Ultra serisinin yepyeni plakalarının tanıtımını geçen yıl da olduğu gibi yine bu fuarda gerçekleştirdi.

“Ultra serisindeki yeni tasarımlarımızı yine ilk kez KBIS'te sergiledik”

Son birkaç yılda kuvars yüzeyler pazarının dünya çapında büyük bir hızla büyüyor olması nedeniyle yurt dışı fuarlara ayrı bir önem verdiklerini belirten Coante Genel Müdürü Kenan Erdem, “Artık estetik, kullanım kolaylığı, hijyen, sağlamlık ve tasarım farkları özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler, tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. Coante Quartz Surfaces, kullandığı akılı robotik sistemlerle Türkiye'de yirmi yıllık geçmişi olan kuvars yüzeyler piyasasındaki alışılagelmiş ürün tarzını kısa bir süre içerisinde yeni nesil uzun damarlı ürünler ile değiştirdi. Fuarda lansmanını yaptığımız yeni tasarım ürünleriyle Ultra serisinin yeni desenleri, doğanın renkleri ve dokuları yanında estetik açıdan da Coante'nin en prestijli serisi olmayı kısa sürede başardı. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği bir platform olduğu için yeni tasarımlarımızı ilk kez burada sergilemekten dolayı çok mutluyuz” dedi.

Coante'nin gücü “Ultra” serisinde tüm üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor

Coante'nin Ar-Ge'den gelen gücü, üstün teknolojisi ve tasarım farkları, mimariye ve dekorasyona yeni bakış açısı kazandıran “Ultra” serisinde ön plana çıkıyor. Ultra serisi Storia, Lucida, Majestic Brown ve Thunder olmak üzere 4 ayrı seçeneğiyle Coante'nin ustalık eseri ve en yeni serisi olarak 2022 başında ABD KBIS Fuarı'nda tanıtılmaya başlandı. Coante, fuarda geçtiğimiz yıl, “Ultra Serisi”nin ilk tasarım ürünleriyle büyük ilgi görmüştü. Bu yıl da Ultra Serisi'nin yepyeni desenleriyle; Tenera, Calacatta Riviera, Hiedra, Arden, ilk kez KBIS'te sergilendi. Ultra serisinin lansmanı yapılan tasarımlarıyla ilgili de bilgi veren Erdem, “Coante'nin yenilikçilik ve işini tutkuyla yapma felsefesiyle çıktığımız yolda, çok kısa sürede doğru teknoloji kullanımı ve üstün insan kaynağıyla beraber, yurt içinde olduğu kadar yurt dışı pazarda da başarılı çalışmalar yaptık. Yeni ürünlerimizi bookmatch uygulaması ile sergiledik ve bu yıl da ziyaretçilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandık. Bizi sektörde öne geçiren Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerimize ağırlık vermeye devam edeceğiz” dedi.