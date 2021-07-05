Çobanlık yaparken bulduğu taşları sergiliyor

Aslen Şanlıurfalı olan ve Konya'da çobanlık yaparken 20 yıl boyunca bulduğu insan yüzüne benzeyen taşları toplayan Ahmet Aslan, koleksiyonunu Muğla'nın Marmaris ilçesinde açılan sergide görücüye çıkardı.

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla Marmaris Belediyesi de kültür sanat faaliyetlerini artırdı. Bu çerçevede 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda insan yüzüne benzeyen taşlardan sergi açıldı. Sergide özellikle 'Red Kid' ve 'Donald Trump' taşları büyük ilgi gördü.

Konya'da çobanlık yaparken doğada bulduğu taşların insan yüzüne benzediğini fark eden ve 20 yıl boyunca taş toplayan Ahmet Aslan'ın ‘İnsansı Taşlar Sergisi' Marmaris'te açıldı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki serginin açılışını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Mürsel Alban, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı yaptı.

Sergiyle ilgili bilgi veren Ahmet Aslan, çobanlık yaptığı yıllarda bu taşları keşfettiğini söyledi. Aslan, “Bir gün koyunları yavaşlatmak için onlara zarar vermeyecek şekilde taşlar atarken, elime aldığım bir taşın insan suretine benzediğini fark edince o taşı cebime koydum. Her şey koyunlara atmadığım ve beni bir müze fikrine fırlatan o taşla başladı. Kültür Bakanlığı'na başvurdum. 2017'de Edirne Uzunköprü'de bu hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım ama yine olmadı. En son 2020 yılında Sunay Akın'ın desteği ile İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. Bugün de Marmaris'te olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

“20 yıllık çobanlık hayatımda 230 adet taştan oluşan dev bir koleksiyona ulaştım” ifadesini kullanan Aslan, “Her sergi benim için müzeye bir adım. Bu nedenle sergiye verdiği destek için Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ardından açılış yapıldı. Ahmet Aslan'ın doğadan topladığı 70 adet taş 31 Ekim'e kadar 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sergilenecek.