Çocuk atölyelerinde eğitimler sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Eylül'de hizmete giren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi farklı aktiviteleri tek çatı altında topluyor. Özellikle çocukların kişisel gelişimleri ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını sağlamak için çeşitli etkinlikler ve kurslar düzenleniyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında hızlı okuma atölyesinde eğitmenler tarafından kurs verildi. Çocuk kütüphanesinde çocukların kendilerini geliştirme becerilerinin, sözcük dağarcıklarının gelişimine katkı sağlanarak kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla da “Küçük Yazarlar Hem Yazarlar Hem Çizerler” etkinliği yapıldı.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde fotoğrafçılık atölyesi ve her ayın ilk salı günü gerçekleştirilen kitap kulübü devam ediyor.