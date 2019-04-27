“Çocuk Dans Kongresi” Marmaris'te yapılıyor

“Çocuk Dans Kongresi” 12 ülkeden gelen dansçıların katılımıyla Marmaris'te yapılıyor. Türkiye'de ilk olan organizasyona 450 dansçı çocuk katılıyor.

"Çocuk Dans Kongresi" Marmaris'te başladı. Siteler Mahallesi'nde bulunan bir otelde düzenlenen kongrede, yurt dışı ve yurt içinden dans öğretmenleri dans eğitimi veriyor. Ayrıca etkinlik kapsamında alanında uzman kişiler de velilere çocuk eğitimleri üzerine seminer veriyor. 5 yaşından 18 yaşa kadar 450 dansçı çocuğun katıldığı kongrede, Bale, Tango, Modern Dans, Salsa, Hiphop eğitimleri veriliyor. Kongre Organizatörü Yusuf Gül, etkinlik hakkında bilgi verdi. 12 ülkeden kongreye katılımın olduğunu belirten Gül, “Türkiye'de il kez yapılan bir etkinlik. Velilerin ve çocukların beraber dans edebileceği ve eğleneceği bir etkinlik. Uluslararası misafirlerimiz söz konusu. İsrail'den, Yunanistan'dan, Almanya'dan birçok ülkeden katılım var. Çocuklarımız için sabahtan akşama kadar çeşitli çalışmalarımız var. 450 çocuğumuz, 800 velimiz, toplamda 12 ülkeden katılım var.” dedi. Dansçılar da etkinliğe katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Kongre 28 Nisan Pazar günü sona erecek.