Çocuk Kütüphanesi'nde masallar diyarına yolculuk

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Masal Anlatma Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Masallar Diyarına Yolculuk' etkinliği gerçekleştirildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Çocuk Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikle, çocuklar masalların büyülü dünyasına yolculuğu çıktı.

Pandemi tedbirleri kapsamında ön kayıtla başvuru yapan 4-7 yaş arası çocuklarla yapılan etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Tiyatro eğitmenleri tarafından anlatılan masalları dinleyen çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Etkinlik sonrasında çocuklara Masal Anlatma Günü'nde bizlerle oldukları için çeşitli hediyeler verildi.