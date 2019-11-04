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Çocuk parkındaki şüpheli valiz patlatıldı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde çocuk parkına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde çocuk parkına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi 625 sokak üzerindeki çocuk parkında, bir bankın altında şüpheli valizi gören mahalle sakinleri polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra özel elbisesini giyen bomba imha uzmanı valizin yanına giderek gerekli düzeneği kurduktan sonra özellikle parka yakın evlerdeki vatandaşların camlardan uzaklaşması uyarısı yapıldı. Valiz fünye ile patlatıldı. Valizden kullanılmış kıyafet çıkması büyük tedirginlik yaşayan çevre sakinlerine rahat nefes aldırdı. Parkın bitişiğinde evi bulunan Aksel Gökdere, valizin parka çocuklarını getiren aileleri tedirgin ettiğini bu yüzden polisten yardım istendiğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra valizi kontrollü olarak patlattığını aktaran Gökdere, valizden kıyafet çıkmasıyla rahat nefes aldıkları belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

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