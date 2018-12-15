Çocuklar 2019 yılından beklentilerini resmettiler

Marmaris'te çocuklara yönelik düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Yoğun katılımla gerçekleşen ödül törenin ardından yarışmaya katılan eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Marmaris'te çocuklar arası “2019 Yılından Beklentilerim” isimli resim yarışması düzenlendi. Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında düzenlenen yarışmaya çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi için dün akşam Kültür Sanatevi'nde tören düzenlendi. Üç kategoride ödüllerin verildiği yarışmaya 105 eser yarıştı. Dereceye girenler ödüllerini Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve ressam Kansu Biber'den aldı. Yarışmada 6/9 yaş kategorisinde Ada Karaman, 10/13 yaş kategorisinde Adal Öztürk, 14/17 yaş kategorisinde ise Kutadgu Kuru birinci oldu. Ödül töreninden sonra yarışmaya katılan eserlerden oluşan resim sergisi açıldı. Sergiye Marmaris yaşayanları yoğun ilgi gösterdi.