Çocuklar dil kampıyla Türkiye'de yurt dışı deneyimi yaşıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve BEMAR dil okulları işbirliğiyle Türkiye'de bir ilke imza attı. İngilizce eğitimi için yurt dışına çıkma imkanı olmayan 12-20 yaş grubu gençlere Türkiye'de yurt dışı deneyimi yaşatmak için proje başlatıldı. Buna göre çocuklar, 22 farklı ülkeden gelen İngilizce eğitmenleri ile turizmin gözdesi Marmaris'te yaz boyunca sürecek olan İngilizce dil eğitimine başladı.

Proje ilk öğrenci gurubunun kampa alınmasıyla start aldı. 15 Eylüle kadar devam edecek eğitimin açılışına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek katılarak açılış pastasını proje koordinatörü Ömer Oğuzhan Tüfekçi ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Cafer Topaloğlu ile birlikte kesti.

Projede diğer dil okullarından farklı olarak dil kampına alınan öğrenciler otel dışına çıkamıyorlar. 15'er günlük periyodlar halinde konaklayan öğrencilerin sadece otel içerisinde kalarak, Türkçe konuşmaları ve akıllı telefon kullanmaları tamamen yasaklanıyor. Ayrıca tüm otel çalışanları da öğrenciler ile yalnızca İngilizce konuşuyor.

Dil Kampının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek dil kampının ilk öğrencileriyle ve eğitmenleriyle sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Rektör Çiçek konuşmasında projenin Türkiye için çok önemli olduğunu, dil eğitiminin geleneksel yöntemlerin dışında pratik bir biçimde öğrenilmesi gerekliliğini vurguladı. Rektör Çiçek; bilimsel çalışmaların, insan beyninin yabancı dilin çoklu öğrenme metotlarıyla (konuşma, işitme ve izleme) daha iyi öğrenildiğini gösterdiğini, bu kampta ise öğrencilere sözü edilen imkânlardan daha fazlası sunularak yurtdışında eğitim almış kadar etkili bir dil eğitimi verildiğinin altını çizdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü, projenin uzun vadeli olmasını ve önümüzdeki 5 yılı kapsamasını planladıklarını ekleyerek öğrencilere, eğitmenlere ve tüm ekibe başarılar diledi.