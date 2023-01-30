Çocuklar için tek perdelik iki oyun

Menteşe Belediyesi Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen 'Prenses Luna' ve Huysuz Fil Fiko' adlı tek perdelik oyunlara çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Yarıyıl tatilinde çocukların keyifli zaman geçirmeleri için tiyatro oyunları sahnelediklerini belirten Menteşe Belediye Bakanı Bahattin Gümüş, Okulların ilk dönemi sona erdi. Çocuklarımızın yarıyıl tatilinde keyifli zaman geçirmeleri için tek perdelik iki oyun hazırladık. Belediye tiyatromuz tarafından hazırlanan oyunlara minik kardeşlerimiz yoğun ilgi gösterdiler ve çok beğendiler. İzleyemeyen çocuklarımız için oyunlarımızı hafta içi tekrar sahneleyeceğiz. Çocukların yüzündeki küçücük bir gülümseme bizleri çok mutlu ediyor. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Bu sebeple çocukların eğitimlerinin yanında kültür ve sanatla da yakın ve ilgili olmaları için çalışmaya, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz dedi.

Huysuz Fil Fiko' 31 Ocak Salı, Prenses Luna' 02 Şubat Perşembe günü çocuklarla tekrar buluşacak. Her iki oyun da ücretsiz olarak Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat: 14.00'te sahnelenecek.